傳指揮中心6月底收攤？ 蘇貞昌回應了

目前全球多國禁令逐漸鬆綁，但國內疫情仍緊張，台灣是否會再放寬邊境管制或何時就會放寬？各界關注。行政院長蘇貞昌今被問及何時放寬入境檢疫措施?他回應，隨著疫情跟我們的醫療量能控制好，我們會在近期召開防疫會議，會由指揮中心對外宣布相關的進一步的作為。

蘇貞昌今出席城市博覽會典禮，會前受訪時表示，我們看到全世界疫情比較台灣的防疫作為，可以看到台灣疫情控制、確診人數以及中重症人數相對較低，不過，我們戒慎恐懼，不敢掉以輕心，要感謝國人同胞一起團結合作，我們正走到最後最關鍵的時刻，就能進入正常生活。

蘇貞昌進一步說，現在雖然在高原期，但已經漸漸地趨勢向下降，我們希望國人同胞打好疫苗，同時做好防護措施，漸漸地可以出來走走，大家可以來看基隆的城市博覽會、看海景、享受美食。他也談到，隨著疫情跟我們的醫療量能控制好，我們會在近期召開防疫會議，會由指揮中心對外宣布相關的進一步的作為。