【愛傳媒楊德遠專欄】接著下來我們看7號隧道。剛才提過，7號隧道是台灣鐵路工程最後一個完工的工程。話說日本人在1898年開始做鐵路，到了1904年基隆到三義通車，高雄到豐原通車。所以只剩下三義到豐原23.6公里的工程還沒通車，還在施工，進度很慢。但是這個時候1904年，發生日俄戰爭，日本和俄國兩個國家搶奪中國東北的土地打起來了，所以日本人急需用火車把台灣大量的物質運回日本去做打戰用，但是山洞、橋樑未完工不通。戰爭所需要的東西又運不出去，所以日本人特別著急。怎麼辦？山線工程計畫作廢不要了。於是就計畫變更路線，想做通霄、苑裡、大甲海邊。那邊又平又好做。但是為什麼後來沒有往那邊做，又做回來三義做呢？是這樣子的，當年日、俄的戰爭開打的時候，日本的艦隊就把旅順港封鎖了。封鎖旅順港的這個過程，就是日本電影《203高地》所演的情節（見照片，YouTube電影預告截圖）。

日本人把旅順港封鎖之後，俄國的遠東艦隊就不能出來打戰，俄國只好調動他在歐洲的波羅的海艦隊，由北半球出發，走到南半球，繞過非洲的好望角，再往北走，走印度洋、馬六甲海峽、中國南海、台灣海峽，據官方說當航行到苗栗通霄的時候，這個艦隊被日本的哨兵看到了，所以日本的哨兵立刻打電報回日本，日本的艦隊就在對馬海峽等著俄國的艦隊，當俄國的艦隊一出現，立刻就被殲滅。為什那麼好消滅？因為俄國的艦隊在海上走了5個月，走到精疲力盡，所以很好滅。所以日、俄戰爭日本打贏了。日本打贏這場戰爭後，總督府非常感念在台灣的哨兵發現艦隊這件事，於是就在苗栗通霄火車站前面的虎頭山上，據說哨兵看到艦隊的位置上，豎立了一個發現波羅的海艦隊的紀念碑，這個紀念碑現在還在，長相像炮台，各位有機會可以到通霄那邊去看一下，從那個景看台灣海峽非常漂亮。

這個時候，日本政府突然頓悟，鐵軌不能做在海邊，不然的話被敵人用船上的大炮一轟，就沒有了。於是趕快修正回來，把四個橋樑，九個山洞全面開工，每個山洞、橋樑花不到一年的時間完工。但是7號隧道就是打不通。為什麼7號隧道打不通呢？

（未完待續）

作者為教育博士，國小校長退休

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