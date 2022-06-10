艾美特-KY(1626)第一季由於業外有補償金1.5億元人民幣收入，本業雖然虧損但整體獲利，對於接下來計畫，內部暫時以出租為主，預估租金一年近1000萬人民幣，但長期還是會積極處分，只樓下自用的辦公樓層作為營運總部，未來銷售潛在利益以目前估計約6億元人民幣。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，2019年如期動土開工，2021年完竣驗收，驗收後TCL遷移補償金1.5億人民幣已於第一季認列財報。

艾美特土地開發後獲得3600平方米面積，深圳開發案涵蓋辦公大樓、住宅及商場等，因為疫情關係，地鐵13號線完工順延一年，疫情也影響房地產市場。雖然上海解封後讓上海房地產瞬間大漲，但艾美特認為不能同理推斷，因此採保守態度，目前以出租優先，順利滿租一年約1000萬人民幣。除了保留自用辦公樓層外，長期目標還是出售，對營運比較有利，估計潛在收益6億元人民幣。