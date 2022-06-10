大陸近年掀起一股「跨界咖啡」樂潮。繼中國郵政、中石化及中石油後，大陸華為也打算進軍咖啡市場，並已申請註冊「一標咖啡吸收宇宙能量」作為商標。大陸咖啡市場商機驚人，2025年市場規模可望達到1兆元（人民幣，下同）。華為選在此時插旗咖啡市場，增添不少話題性之餘，預料也將在相關產業掀起一場「咖啡大戰」。

大陸證券時報網引述艾媒諮詢資料指出，2021年中國咖啡市場規模約為3817億元，消費者突破3億人次。同樣來源的資料提示，中國國內咖啡市場預計將保持27.2％的增長率上升，遠高於全球2％的平均增速，預計2025年中國市場規模將達10000億元。

在一些業內人士看來，從這個邏輯來看，華為真正入局咖啡賽道的可能性不小，而且以「一杯咖啡吸收宇宙能量」這個口號作為品牌名，不管是從華為本身品牌的考量，還是從這句話蘊含的深刻含義，無疑都是最為合適的。而且，華為做咖啡還可以帶有濃郁的科技特色，更容易吸睛。

而早在數年前華為就在嘗試在咖啡消費領域提供技術支援，2018年的華為全聯接大會上，華為與瑞幸咖啡聯名推出一種運用AI技術，讓現場觀眾在設備前比畫愛心手勢就能點咖啡。

有趣的是，華為創辦人任正非在經營企業上也有一套所謂「咖啡哲學」。他自己不止一次在公開的談話匯總提到關於咖啡、咖啡館和咖啡文化的相關話題，並將咖啡文化和管理方法進行融入，而且他在華為的工作環境中對咖啡元素很是重視。

據大樂天眼查資料顯示，截至目前大陸咖啡相關企業15.9萬家，2021年新增註冊企業2.4萬家，註冊企業增速達到18.9％。從成立時間來看，超6成企業成立於5年之內。如果華為真的要加入咖啡賽局，面臨的競爭也相當激烈。

事實上，或許是看準咖啡市場「錢景」，搶在華為腳步之前的大陸企業並不算少。有分析人士表示，咖啡賽道正處於紅利期，此時入局咖啡就等於乘上賽道的東風，還能完美避開品類新開的市場教育成本，這也是為什麼如此多企業跨界入局咖啡的原因。

舉例來說，今年2月，中國郵政宣布大陸首家郵局咖啡店將正式落地廈門，門店售賣產品包括咖啡、茶飲、甜點等；隨後天津「狗不理包子」也加入混戰，就連百年中藥品牌同仁堂也推出「中藥咖啡」的品項。更不用說，中石油、中石化也紛紛在加油站賣起咖啡。

報導認為，對於這些跨界巨頭來說，自己本身就有強勢IP、店鋪網路和鮮明的辨識度，咖啡元素的加入是錦上添花，而且還可以不斷尋找新利潤增長點。