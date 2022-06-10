民進黨立法院黨團今（10日）舉行記者會，因新冠肺炎疫情導致各縣市學校停課，連帶影響到團膳業者生計，向行政院提出2點建議，首先補償團膳業者先前的備料損失，再者，協助團膳業者未來融資，才能確保學生下學期仍有營養健康的營養午餐。

立委陳亭妃表示，地方上接到不少團膳業者陳情，行政院也了解他們困境，都希望孩童吃得更健康、享用在地食材，政府之前推出「三章一Q」政策，要求業者配合也造成成本增加，加上各地縣市陸續宣布遠距教學時間沒有一致性，導致業者有供餐上的成本支出。

立委賴品妤說，「各地政府停課不一致、團膳業者難因應！」各縣市依當地疫情自行調整停課、遠距教學，各縣市都不同，加上疫情近來逐漸由北部轉往南部，團膳業者很常臨時接到停課通知，行政院跟教育部應針對團膳業者提供協助，助他們度過疫情難關。

立委何欣純表示，遠距教學再延長，團膳經營壓力大，因為疫情往中南部發展，家長關心學童營養午餐退費問題，孩童若沒有來學校上課，呼籲各地方政府、學校好好告知家長；遠距教學持續延長加上以往建置三章一Q就讓團膳業者的成本提高，如今受到疫情影響，團膳業者備料、人力成本等，行政院都應該出手幫助。