美股4大指數重挫，台股今天弱勢震盪整理，終場收在16460.12點，下跌161.22點，成交值萎縮至不到新台幣2000億元，連2天明顯量縮；本週指數下跌92.45點，週線終結連3紅。

法人指出，今晚觀察重點在美國消費者物價指數（CPI）變化，若持續上升，美股承壓大。

市場對通膨疑慮增加，美股4大指數9日重挫，台股今天早盤開低震盪，最低來到16403.33點，下挫218.01點。盤中代表中小型股的櫃買OTC指數一度翻紅，大盤跌幅漸收斂，呈現量縮偏弱整理格局；尾盤台積電、鴻海、航運股和金融股轉弱。

終場台股加權指數下跌161.22點，收在16460.12點，跌幅0.97%，失守5日線約16574點和10日線約16578點短期均線，月線約16311點有撐，台股今天也收週線，本週下跌92.45點，週線終結連3紅。

台股今天成交值萎縮至新台幣1851.26億元，連續2個交易日成交值不到2000億元，電子股今天下跌1.2%，金融股跌0.43%。

根據統計，從3月21日迄今共56個交易日，台股僅6個交易日成交值超過3000億元，且有28個交易日低於2500億元，其中有5個交易日低於2000億元。

今天電子股成交值約988億元，占大盤單日成交值比重約53.3%，航運股成交值262億元，占比約14.1%。

晶圓代工龍頭台積電尾盤收在530元，下跌2.03%，市值跌破14兆元，為13.74兆元。聯發科翻紅收在930元，小漲0.65%；聯電收在51.2元，跌1.16%。鴻海終場收114元，下跌1.3%。日月光投控收平盤105元，台達電翻紅收237元，上漲0.85%。

ABF載板三雄今天漲跌互見，欣興收在平盤206.5元；南電收在365元，下跌1.88%，景碩翻紅終場收在168元，小漲0.3%。

航運股終場下跌1.64%，其中貨櫃三雄長榮收139元，跌0.71%；萬海收150元，跌3.23%；陽明收126元，小跌0.4%。航空雙雄長榮航收32.85元，下跌3.81%，華航收25.95元，跌2.63%。

金控股漲跌互見，其中富邦金收在62.9元，小跌0.79%。國泰金收平盤54.8元；中信金收26元，小漲0.58%。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，10年期美國公債殖利率竄高，引領美國科技股下跌，後續美債殖利率變化仍將影響科技股那斯達克指數和費半指數走勢。

魏永祥分析，今晚觀察重點在美國CPI指數變化，若持續上升且高於3月水準，美股承壓大，若未高於3月且年增幅在8%以內，短線美股可獲喘息，有利台股止穩。

展望台股後市，魏永祥指出，美元近期回貶，加上外資賣壓趨緩，有利台股技術面震盪築底，後市隨著高股利公布，加上中國6月後漸解封，供應鏈危機可望舒緩，台股短線仍有機會走跌深反彈行情。（編輯：楊蘭軒）1110610