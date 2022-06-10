嘉縣衛生局長趙紋華指出，嘉縣截至6月10日，累計確診人數2萬8527人，盛行率5.8％，仍處於疫情高原期。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣的確診趨勢仍維持在高鋒。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣各鄉鎮市今公布確診統計數據。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布1266人確診，其中有症狀232人，無症狀1034人，年齡介於4個月至99歲之間，其中10歲以下149人，70歲以上150人，嘉縣衛生局長趙紋華指出，嘉縣截至6月10日，累計確診人數2萬8527人，盛行率5.8％，仍處於疫情高原期。

除總確診人數達2萬8527人，全縣10歲以下染疫幼童有3047人，70歲以上2501人，趙紋華說，因仍處於疫情高原期，4大醫院醫療整備已逐步擴充，現總床數367床，為雲嘉嘉南醫療量能最高，包含專責隔離病床279床、專責加護病房34床、負壓隔離床41床和小兒加護病房13床，目前占床率5成。

隨確診人數增加，民眾對防疫假該怎麼請？老闆要如何讓員工請假？常有許多疑問，這陣子縣府相關諮詢電話變多，今防疫快報上，勞工暨青年發處長陳奕翰也上線為鄉親說明相關規範。

陳奕翰指出，勞工如確診，隔離治療期間得請假，雇主不得扣發全勤獎金，還能依勞保規定請領傷病給付，如經認定是因職業原因導致染疫，雇主應給公傷病假，並依法給付工資補償及必需的醫療費用。

若因同住家人或同寢室室友確診而居家隔離，或者為照顧生活不能自理的隔離及檢疫家屬，陳奕翰說可以請防疫隔離假，雇主都應准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。

疫情升溫，職場屬於染疫高風險場所，趙紋華表示，如職場發生確診案例，確診者居家隔離滿7天後，多已不具傳染力，可返回工作崗位，但務必全程戴口罩，避免共餐共食。