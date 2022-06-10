射頻暨測試廠耀登(3138)5月營收在崑山廠復工下，呈現雙增，耀登在低軌衛星方面也傳出好消息，近期已打入歐洲低軌衛星公司供應鏈，產品於5月底送樣至客戶端，6月初公司也派員至歐洲針對產品與客戶一同進行測試，法人預估，耀登量產時間約會落在明年第一季，屆時將貢獻營運。

耀登5月合併營收為1.32億元，月增加28.28%、年增加0.25%，累計前5月營收6.08億元，年增加5.85%。耀登表示，目前昆山廠已陸續復工，整體營收也逐漸恢復到3月時的水準，因停工所遞延的訂單之後也將陸續出貨。

耀登表示，經濟部工業局科技研究發展專案之創新平台計畫，由耀登主導設計統籌並與銅箔基板廠台光電、散熱廠奇鋐(3017)等大廠合作開發衛星地面通訊接收終端器，其平台計畫之第一階段，在各廠商積極投入下，其功能、架構與設計審查已然通過；接下來將以量產角度思考，台灣擁有製造價格與品質優勢，耀登、台光電、奇鋐與工業局將一同為台灣之衛星通訊產業持續努力。除科技專案外，耀登、台光電與奇鋐等大廠合作之低軌衛星通訊部分，近期已打入歐洲低軌衛星公司供應鏈，產品於5月底送樣至客戶端，6月初公司也派員至歐洲針對產品與客戶一同進行測試。

針對新的5G非地面網NTN架構低軌衛星就如同位於架於外太空的無線基地台，其頻寬能夠適用於5G手機，跟地端的基地台有互補的效果，進而達到全球皆在通訊系統的覆蓋之下。而衛星發射的訊號需要有地面接收站來接收，當衛星數量愈多，需要的地面接收站自然也愈多。根據美國衛星產業協會SIA研究指出，2020年全球衛星產業產值合計達2706 億美元，其中地面接收設備與衛星服務合計約占94％的產值；且預估至2030 年全球衛星產業產值將上看3706億美元，年複合成長率為2.4％，地面接收站的市場需求龐大，是台廠可切入的領域。

國際的衛星大廠中，STARLINK是以SPACE-X主導產品設計，其他廠商則是協助將零組件製造完成後，送回美國統一組裝與測試。而目前合作的歐洲低軌衛星營運商，產品設計製造則是由廠商統籌負責，耀登正扮演這樣的關鍵角色。耀登最大的優勢在於其具備天線設計能力，且能整合其它廠商組成團隊，設計開發完整設備，可共同大啖地面接收站商機。

法人表示，低軌衛星的訂單，從5月底送樣到量產的所需的時間最快大約半年，順利的話耀登量產時間約會落在明年第一季，一開始每批量約數百台，未來可望隨著市場需求持續攀升，預計明年起該業務可望對於耀登有明顯的營收貢獻。