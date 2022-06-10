關稅5月實徵淨額116億元，年減5億元或3.8%，主因小客車稅額減少；累計1至5月實徵淨額544億元，年增2億元或0.3%，主因調製食品、機械及電機設備等稅額增加。

土地增值稅5月實徵淨額86億元，年減23億元或21.1%，累計1至5月實徵淨額452億元，年減13億元或2.9%，均受去年同期有大額稅款徵起案件之影響所致。5月土地增值稅徵起件數5萬6310件，年減8215件或12.7%；累計1至5月土地增值稅徵起件數28萬172件，年減1萬996件或3.8%。遺產稅5月實徵淨額38億元，年增11億元或40.6%，主因大額稅款徵起案件增加；累計1至5月實徵淨額128億元，年減2億元或1.4%。房屋稅5月實徵淨額506億元，年增9億元或1.7%，累計1至5月實徵淨額541億元，年增12億元或2.3%，主因今年開徵件數增加所致。

使用牌照稅5月實徵淨額193億元，年減3億元或1.5%，主因入帳時間差異；累計1至5月實徵淨額605億元，年增5億元或0.8%，主因開徵車輛數增加。

前5月實徵淨額占分配預算數之比率，前5月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有 贈與稅(158.5%)、遺產稅(150.1%)、營業稅(121.8%)、證交稅(116.0%)、土增稅(110.5%)、綜所稅(110.4%)、房屋稅(106.3%)、關稅(101.2%)、牌照稅(101.1%)，低於100%者有菸酒稅(95.5%)、貨物稅(83.9%)、營所稅(67.8%)。

各級政府賦稅收入概況，中央政府累計1至5月中央政府賦稅收入(不含中央統籌分配稅款)實徵淨額5455億元，年增2億元或0.04%；占分配預算數104.4%。地方政府累計1至5月地方政府賦稅收入(含中央統籌分配稅款)實徵淨額3146億元，年增115億元或3.8%；占分配預算數110.7%。中央特種基金累計1至5月撥入中央特種基金之金融業營業稅實徵淨額123億元，年增9億元或8.3%；健康福利捐實徵淨額109億元，年減5億元或4.3%；長照基金284億元(其中126億元來自房地合一課徵所得稅，110億元來自菸稅，48億元來自遺贈稅)，年增65億元或29.4%。