屏東地檢署日前偵辦萬丹鄉公所公務員涉嫌洩漏採購資訊，圖利特定廠商，其中公所主任祕書鄭光輝及廠商等6人在偵查過程中坦承不諱，10日屏東地院依圖利等罪一審判決鄭8年有期徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

檢警發現，萬丹鄉公所於鄉內公園建置「紅豆地景藝術作品」，另辦理「第二座納骨堂興建及第一座納骨堂整修補強統包工程公共藝術設置案」，鄭光輝有意將工程交由黃姓廠商施作，事前就將徵選委員名單洩漏出去，最後也順利得標。