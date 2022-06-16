新北市推動2030新美學願景，教育局去年成立美感諮詢設計小組，並在今年推出校園美感掃具，預計將分發至10所示範學校試用。不過，市議員彭佳芸、鄭宇恩今砲轟，接獲許多家長反映，掃具配色容易髒、難使用，且該計畫又要學校掏腰包，支持特定廠商產品，預算處理有問題。對此，教育局回應，補助學校購買美學掃具，主要是希望其他學校汰換掃具時能有參考案例，後續會視學校回饋，評估是否改造掃具功能性。

彭佳芸表示，市府去年對學校人員推出「美感培力課程計畫」，對於學生學習成效並無明顯提升，近期又反其道而行，要求汰換校園掃具、提升美感，引發家長熱烈討論，家長普遍認為，掃具淺色外觀易髒汙、拖把設計不佳，希望市府盡快請廠商改進。

彭佳芸現場更示範將拖把擰乾，彭佳芸說，美學拖把頭還是傳統樣式，小朋友根本就沒有力氣擰乾，且直接接觸髒汙，也有病毒傳染疑慮，而改造後的畚斗也是傳統設計，沒有坊間常見的防風、直立收納功能，該計畫甚至大費周章訂定「美感掃地用具收納指南」，但規範實質意義不明，僅是要求將掃具倚牆整齊靠立。

鄭宇恩說，市府選定10所學校補助13萬元購買美感掃具，但為什麼指定要學校購買這批特定廠商產品，其餘學校是否需要自掏腰包，這些都希望市府說清楚，當日公布美學掃具的記者會，已有成品展示，但卻不提供實品給議員、家長參考，就連計畫各品項至今都沒有單價，僅有價格區間，學校根本無法決定購買數量，呼籲市府應該更落實施政，將預算花在刀口上。

教育局回應，提供13萬補助給10所學校採購1000套美學掃具，僅是試辦，希望學校汰換掃具時能有參考依據，藉由白色、奶茶色等多元色調的掃具，提升學生美感，由於汰換掃具仍需考量經費，像是好神拖因價格過高，學校預算無法負擔，因此第一階段才從外觀改善出發，後續會再收集學校意見，朝功能性方向修正。