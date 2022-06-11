不少女生認為，生理期結束後一周即是減肥的最佳時刻，不過中醫師許淳彰提醒，這一周若想靠少吃減肥，反而會使身體代謝變差，錯失減肥最佳時刻，建議把握營養均衡及多運動2大原則，才能有效利用生理期結束後的那一周減肥。

許淳彰3日在個人臉書粉專發文表示，不少女生認為，生理期結束的那一周是「減肥黃金周」，不只生理、心理狀況最好，代謝力也特別強，只要吃少一點並多做運動，體重就能大幅下降，但其實並非如此，「運動是一定要多，但吃也一樣不能少」。

許淳彰指出，生理期結束後，身體會開始大量造血，以維持生理平衡，但造血過程會消耗體內許多的原料與能量，若此時因為少吃而導致造血的原料及能量不足，容易使代謝低下，反而錯失了生理期後的減肥黃金周。

許淳彰接著說，除了正常飲食，運動也相當重要，因身體會視運動需求增加而加速造血，當血造得多且順利，消耗的能量就越多，因此正確來說，生理期後的減肥黃金周應把握2大原則，營養均衡與多動，「而不是傳統觀念的少吃多動才能瘦一些」。