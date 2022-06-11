中央流行疫情指揮中心今日宣布，考量國際國內疫情及防疫與醫療量能，並促進經濟及社會活動與國際必要交流，自6月15日凌晨0時起抵台的旅客，於調控入境一定人數總量為前提下，放寬居檢天數為3+4。
疫情指揮中心表示，旅客入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫，取消原7天自主健康管理。
於自主防疫期間，應遵守之防疫規範：
1.非必要不可外出。
2.需有2日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品。
3.外出全程戴口罩及保持社交距離。
4.商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程戴口罩及保持社交距離。
5.上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩 。
6.避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。
7.商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。
8.非急迫性需求之醫療或檢查應延後。
指揮中心指出，檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。
此外，考量移工、漁工及學生係採共同生活模式，群聚感染風險較高，由目的事業主管部會督導於原檢疫處所完成自主防疫，且於自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。
檢測措施部分，來台旅客應持有表定航班時間前2日內新冠肺炎核酸檢驗報告。病毒核酸（PCR）檢測，入境時於機場/港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測；另入境時由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。
旅客入境至檢疫處所交通工具，除搭乘防疫車隊外，得採親友或機關團體車輛接送，並參照防疫車隊之防疫規範，落實各項防疫措施。
疫情指揮中心表示，入境人數總量管制，初期以每周2.5萬人次為原則。另開放國際旅客來台轉機，由交通部民用航空局規劃來台轉機方案及落實防疫管控措施。
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