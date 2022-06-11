桃園市11日在玉山盃青棒錦標賽4強賽，靠著高一的陽念希用100球完投7局，以4比1擊敗台北市，明天將與新北市爭冠，兩隊不只都要尋求連霸，也要爭取本屆U18代表隊組訓權。

陽念希在3局上1出局後被敲內野安打，之後又發生牽制失誤讓跑者上三壘，雖然讓鍾庭貴敲出游擊滾地球出局、凍結三壘跑者，但面對楊宇承時陽念希第一時間球沒拿穩，讓打者跑出內野安打，也丟掉三壘那1分。

台北市先發投手舒致浩在4局下2出局滿壘、球數1好3壞時，左小腿突然抽筋，經過治療仍沒好轉，被隊友背下場，陷入落後的桃園市也趁勢展開反撲，先靠著保送追平，5局下靠著王念好內野安打打回超前分，桃園單局攻下2分、6局再添1分保險分，最終就以3分差勝出。

桃園市先發投手陽念希用100球完投7局，投出5次三振、沒有保送，被敲8支安打、失1分，用高中生涯首場7局完投勝帶領球隊挺進冠軍賽。賽後他表示，教練賽前只說看他能投多少算多少，「沒想到我就撐完了。」

投出高中最長局數，陽念希直呼：「很爽！剛好100顆。」他也提到升上高中後自己投球續航力有進步是最滿意的地方，「但有時候好壞球差太多，變化球丟不進去，這是需要改進的。」

桃園市總教練藍文成表示，陽念希今天前幾局還沒進入狀況，也可能是因為先失了分數有些自責，在控球方面比較沒那麼理想，「但後來追平，心情也比較穩定，就越投越好，他的水準就是後面幾局。」陽念希第5局起只止被敲1支安打，另投出3次三振。

今天打線在比賽前段遭對方先發投手壓制，能夠逆轉藍文成也點出關鍵，「我講真的，對方投手真的非常優秀，前面幾局我們打者都追打壞球，變化球被三振，後來有提醒小朋友那顆球放掉沒關係，抓直球去打。」

去年玉山盃最終戰因雨裁定桃園市與新北市並列冠軍，明天兩軍又要再度碰頭，藍文成說：「明天最後一站，就看我們的小高一能不能創造奇蹟，因為我們先發中有很多高一球員，看他們能不能發揮實力。對方也很優秀，但球是圓的，打了才知道。」

桃園市以4比1逆轉台北市，搶下玉山盃冠軍賽門票。（陳怡誠攝）