美國防部長奧斯汀今天發表演說,對台灣議題頗多著墨。學者認為,演說內容強調美國會整備戰力,以抵禦武力、或其他形式脅迫台灣安全,此等於間接支持總統拜登日前所提「願意以武力保衛台灣」,符合美國安體系「一中政策」。

香格里拉對話(Shangri-La Dialogue)亞洲安全會議10日至12日在新加坡香格里拉飯店以實體方式舉行,美國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)今天以「美國印太戰略的下一步」為題發表演說。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲告訴中央社記者,奧斯汀在演講中完整闡述美國態度,除重提不同於北京「一中原則」的美國「一中政策」,及重申台海和平與安全的重要性;若更進一步觀察,奧斯汀針對美國對台灣的安全承諾,亦有更清晰論述。

蘇紫雲指出,奧斯汀強調以清楚(clear)的態度重申「基於台灣關係法的一中政策」、強烈(categorically)反對改變現狀,美國除強化台灣防衛,美國自身亦會整備戰力,以抵禦武力、或其他形式脅迫(use of force, or other forms of coercion)台灣安全。

蘇紫雲認為,奧斯汀的說法等於間接支持總統拜登日前所提「願意以武力保衛台灣」,此符合美國安體系「一中政策」。

蘇紫雲強調,總體情勢雖有利台灣安全,但台灣亦須展現自己不是依賴者、搭便車者(free rider),而是要展現防衛決心與實際作為,方能強化與安全夥伴的互信;因此,將美國對台灣的承諾與反對武力改變現狀作連結,可稱為「建構性安全」(constructive security)。

至於昨天中國防長魏鳳和與奧斯汀的雙邊會,熟悉解放軍事務的中華戰略前瞻協會研究員林穎佑表示,美中各有立場、各說各話是預料結果;他也點出另一個解讀觀察點,即今年11月的美國期中選舉。

林穎佑指出,2014年克里米亞事件讓前美國總統歐巴馬所屬民主黨在當年期中選舉慘敗,因此,拜登政府記取教訓選擇在國防上採取強硬態度,明指台海穩定重要性,藉以穩固年底的期中選舉。

國防院國家安全所長沈明室分析,魏鳳和在對話過程必須就領土主權、台灣歸屬與一中原則等表達立場,但中國參加香格里拉對話的主要目的是拉攏東協國家,12日上午有安排「CHINA'S VISION FOR REGIONAL ORDER」(中國對區域秩序願景)議程,並由魏鳳和主講,研判中國將在此論壇傳達真正的企圖與目的。

此外,美中兩國因政府體制差異,外界對奧斯汀與魏鳳和的「防長會」出現「不對等」看法。林穎佑指出,國防部長在解放軍體制裡不具有指揮權,真正具指揮權的是中央軍事委員會兩名副主席許其亮、張又俠,甚至解放軍聯合參謀部長位階都不一定低於國防部長,奧斯汀與魏鳳和的對話,不能視為平行交流。

沈明室進一步分析,雖然外界認為美方應與具指揮權的軍委會副主席層級對談比較適當,但魏鳳和是中共總書記習近平上任後、所拔擢的第一位上將,且可能在二十大接任軍委會副主席;外界關注的位階問題應該不大,重點是能否傳達中國立場與態度。

由於2022年北京香山論壇可能於下半年舉辦,林穎佑認為,香格里拉對話是以西方世界為主場論壇,對中國來說,自然會採取積極方式來表達自身態度;而中共今年秋天將舉行二十大,下半年若舉辦北京香山論壇則擁有主場優勢,可觀察是否發布更多關於區域安全、兩岸及美中關係的論述。(編輯:林克倫)1110611