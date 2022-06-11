美容油是近年來超夯的美妝保養趨勢，為肌膚加點「油」，東森自然美「大馬士革玫瑰賦活油」富含8種珍貴精油及8大明星護膚油，爆紅最關鍵的因素就在於極度輕油質地。
大馬士革玫瑰賦活油採用頂級黃金三角精油組合，包括「大馬士革玫瑰原精」、「熏陸香脂精萃」與「頂級乳香」，這黃金三角精油的產地更是大有來頭，「大馬士革玫瑰原精」精選頂級產地保加利亞，透過東森自然美獨家科研精萃；「熏陸香脂精萃」來自全球唯一產地希臘希俄斯島；「頂級乳香」嚴選索馬利亞頂級產地。
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