新冠肺炎疫情肆虐，學校多半取消實體畢業典禮。國立高雄師範大學為一圓畢業生夢想，11日採人流的控管，恢復辦理大學部、研究所實體畢業典禮。校長吳連賞提出「一個態度，五個人生錦囊」與所有畢業生共勉。

高師大今年畢業典禮因防疫人流管控，無法讓學生家人入場，便開放線上直播，讓學生家人一起分享畢業生的喜悅。本屆畢業典禮slogan為「ONE on ONE」，意指為了夢想而努力的學生畢業後，即將經歷無數次與自己的對話，宛如人生的馬拉松，所有的經歷都將成為個人生命的一部分。

吳連賞以「一個態度，五個人生錦囊」來與所有畢業生共，強調執著「認真」的態度相當重要。此外也與畢業生分享五個人生錦囊，分別是：一、要結交兩個最好的朋友，一個是繼續多多利用圖書館，另一個最好的朋友是運動場。二、要培養兩種基本功夫，其一是建構好你的「本事」，另一個基本功夫是善盡本份。三、要深化做人的道理，並努力實踐。四、樂於吃苦，也甘於吃苦和吃虧；其次不怕吃苦，也不怕吃虧。五、插上兩隻翅膀，一隻是前膽的觀念和理想，一隻是實踐的力量。

大學部畢業生由本屆畢聯會會長特教系黃浩同學代表致謝詞，研究所畢業生則由生命教育碩士在職班陳雅玲同學代表，表達對校方的栽培感謝之意，畢業後將秉持高師校訓「誠敬宏遠」做為今後立身處世的規範。