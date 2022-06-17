面試是求職的最大難關，面試官為了測試應徵者的臨場反應，往往會提出較為刁難人的問題，若能把握往往就能順利錄取。大陸一名女畢業生被面試官提問「願意為公司免費加班嗎」，回了兩句話後當場被錄取。

陸媒報導，一名女畢業生阿麗收到上市公司的面試邀請，阿麗做足了功課，相關知識全部應答如流，因此面試相當順利，不過最後一題面試官卻丟出了難題，詢問「如果公司需要員工留下來加班，但不能支付加班費，可以接受嗎？」

阿麗想了一下，表示「若是自己能力不足拖延進度，那就會自主加班，與加班費支付與否無關」，但話鋒一轉，繼續說「倘若是公司習慣性讓員工加班，就算有加班費，自己恐怕也不會答應」。

面試官追擊，繼續問「那妳算是接受了嗎？」，此時阿麗回答不能一概而論：「我加班是為了完成工作，幫助公司創造更大價值，不是為了賺印象分數或衝著加班費」，她強調公司若要求員工加班，就該如實給付加班費，這是對員工最基本的尊重與認可。

阿麗的臨場應對以及邏輯思維，讓在場面試官相當訝異，面試官認為阿麗想法十分成熟，在不委屈自己也不為難公司的情況下，成功選擇了雙贏的答案，因此決議當場錄取阿麗。