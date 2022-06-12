專家表示，據稱一顆整合人工智慧（AI）技術的中國大陸衛星，先前成功地追蹤演習中的美軍航空母艦，擔憂共軍已突破「最後一道防線」，完全掌握以反艦彈道飛彈打擊遠距離移動目標的能力，讓航空母艦能在現代戰場發揮作用的日子進入倒數。

軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）表示，《南華早報》（SCMP）先前聲稱，美國海軍「杜魯門號」航空母艦（CVN 75）在紐約長島（Long Island）海岸附近演習時，被一顆整合AI技術的大陸衛星發現，使共軍得以對該艦進行追蹤。

美國智庫蘭德公司（RAND）資深國防研究員何天睦（Timothy R. Heath）指出，若此事屬實，可能代表美軍將無法派遣航艦支援台海戰爭，因為這類船艦自反艦彈道飛彈威脅中倖存的「唯一希望」，就是躲過中國大陸感測器；若共軍能靠衛星即時探測、識別與追蹤美軍航艦，將代表其「最後一道防線」不復存在。

何天睦還表示，就算大陸衛星成功探測美軍航艦的消息並非事實，未來高度透明化的戰場也會讓大型軍艦愈來愈難隱藏，認為航艦能在現代戰場發揮作用的日子可能已「進入倒數」；退役美國海軍上校、目前擔任國防安全諮詢公司「Telemus Group」副總裁的韓德里克斯（Jerry Hendrix）也指出，美軍航艦的龐大尺寸、獨特外型、電子信跡等，都能讓AI系統有效地自大量情報中辨識目標。

不過退役美國海軍上校、華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）資深研究員沙德勒（Brent Sadler）認為，衛星成功偵測到航艦，不代表共軍漫長的殺傷鏈（kill chain）已能夠持續標定並擊中目標，且航艦打擊群更是「難啃的骨頭」，稱其仍將成為潛在台海衝突爆發時的重要戰力。