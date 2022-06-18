昨日（17）日上午中國大陸第三艘航空母艦下水命名儀式舉行。經中央軍委批准，將第三艘航空母艦命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」，舷號為「18」，此舉廣受各方矚目。對此就有港媒分析了中國大陸此舉的背後含義，認為是展現中國大陸有著「反對外部勢力干擾，維護地區和平穩定」的決心，引發討論。

「福建艦」是中國大陸完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。之後下水後將按計劃開展系泊試驗和航行試驗。根據港媒《中評社》的報導指出，「福建艦」的下水及試航到正式服役還有個過程，但其實已經充分展示了中國大陸的科技進步和綜合實力的提升。

而該報導也指出，目前中美博弈加劇，在日前中國大陸強調台灣海峽並非「國際水域」的背景下，中國大陸此舉也如同對外宣稱有「反對外部勢力干擾，維護地區和平穩定，維護中國國家主權、安全和發展利益」的決心，意義非常重大。