烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴11日表示，俄羅斯砲轟烏克蘭前線城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）阿佐特化工廠（Azot），造成數噸燃油外漏後引發猛烈大火。
蓋戴（Serhiy Gaidai）在全國電視台上作以上表示，但未明言阿佐特化工廠的大火是否已撲滅。有數百名平民躲在那座化工廠內避難。
蓋戴說，北頓內茨克境內戰鬥不停歇。位於烏東盧甘斯克州的這座小城市已成為俄軍挺進的焦點所在。（譯者：劉學源）1110612
烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴11日表示，俄羅斯砲轟烏克蘭前線城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）阿佐特化工廠（Azot），造成數噸燃油外漏後引發猛烈大火。
蓋戴（Serhiy Gaidai）在全國電視台上作以上表示，但未明言阿佐特化工廠的大火是否已撲滅。有數百名平民躲在那座化工廠內避難。
蓋戴說，北頓內茨克境內戰鬥不停歇。位於烏東盧甘斯克州的這座小城市已成為俄軍挺進的焦點所在。（譯者：劉學源）1110612
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