前立委鄭寶清（右）、陳睿生議員（左）。（取自鄭寶清臉書）

有民眾想到桃園玩，卻又不知道要玩什麼？前立委鄭寶清豪氣說：「寶哥帶你走！」

鄭寶清今（12）日在臉書指出，新屋是桃園最西邊，也是桃園最多農地的地方（面積高達全區93%！）環境清新幽靜、地廣人稀，坐擁最美的海岸線，有豐富的客家人文歷史，也有道地的客家美食可以吃。

在地的陳睿生議員也贊成，這裡從來沒有嚴重汙染，養出來的鵝特別好吃。並且來新屋不可能單吃鵝肉，一定要配整桌客家菜！

陳睿生議員也專業分享新屋美食與景點，可以感受他對新屋的濃濃熱愛，如何在保護環境同時，讓新屋發展得更好？鄭寶清也認同，「這是我們要共同努力的課題！」

鄭寶清介紹在地人推薦的新屋景點，包括擁有全世界最高的青銅媽祖像「新屋天后宮」、吸引許多網美打卡＆婚紗拍攝的「永安海螺文化體驗園區」、范姜家族起源地「范姜老屋群」，以及在地人推薦的新屋美食「尚品雅宴農莊」，「寶哥、睿生」都說讚！