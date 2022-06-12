【愛傳媒左化鵬專欄】6月11日下午，意外的大飽耳福。竟然在社區附近一個搭著棚架的室外籃球場，聆聽到一場國家音樂廳等級的音樂會。

基隆11日雨勢不斷，仍然吸引了許多社區民眾，冒雨前來籃球場，聆聽這場由國立交響樂團主辦名為「美聲東西軍」的戶外音樂會，演出單位主要是由雨都頗負盛名的「雨韻合唱團」擔綱，主辦單位也邀請了幾位國內著名的聲樂家前來助陣。

「雨韻合唱團」成立迄今已逾一甲子，六十多年來，曾多次在國家音樂廳、台北市中山堂、和基隆市文化中心等地展演，並曾遠赴北京國際合唱節、馬來西亞、加拿大、及兩岸多個地方合唱節表演，歌聲飄揚海內外，所到之處，大受歡迎。

近年來，「雨韻合唱團」更以音樂活動回饋地方的父老鄉親，經常在基隆文化中心公益演出，以一首首曲高而不和寡，通俗卻不失優雅的作品，讓市民們享受聆聽合唱藝術的喜悅。

11日樂團的指揮是李熙毅，這位年輕的聲樂家，曾在一九九七年獲台灣區音樂比賽男高音成人組冠軍。他獨唱了歌劇「我的太陽」，並指揮樂團合唱國外名曲「娜莉布萊」、「噢、蘇珊娜」和「雨中歡唱」以及台語歌曲「相思雨」和「流浪到淡水」。

前來助陣的女高音周玉琪，獨唱了「黎明」，並和雨韻合唱團合作演繹了「讚美上主」、「飛吧！思想、乘著金色的翅膀」，並和男高音李熙毅合唱選自歌劇「茶花女」中的「飲酒歌」；活躍於各大舞台，曾獲得第一屆國際歌劇重唱大賽第一名的次女高音王郁馨，今天以義大利語獨唱了「玫瑰人生」和「西班牙女郎」，以及人人耳熟能詳的國語歌「意難忘」和台語歌「港都夜雨」。

榮獲二O一七年台北歌劇重唱大賽第一名的男中音李增銘，卯起來火力全開，他唱了美國民謠「我買了隻貓」、義大利歌曲「羅西尼：舞」，台語歌「五分子車」、「點心擔」，並用客家話演唱台語歌「十八姑娘」。這位唱作俱佳的聲樂家，施出了渾身解數，全場帶動唱，讓氣氛「嗨」到最高點。

下雨天聽雨韻，特別有感受。這場難得的音樂會，在雨韻合唱團的「祈禱」和「如果明天就是下一生」的歌聲中結束，餘音猶繞梁，大家意猶未足，不捨離去。

作者為資深媒體人

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