台北市立國樂團推出原創國樂台語歌劇《蔥仔開花》，講述張聰明女士和馬偕醫生的故事。圖為蔣啟真（右）飾演張聰明年幼時期，和飾演馬偕牧師的孔孝誠（左）對戲。（羅永銘攝）

台北市立國樂團推出原創國樂台語歌劇《蔥仔開花》，講述張聰明女士和馬偕醫生的故事。圖為蔣啟真（左）飾演張聰明年幼時期，和飾演馬偕牧師的孔孝誠（右）對戲。（羅永銘攝）

台北市立國樂團推出原創國樂台語歌劇《蔥仔開花》，講述張聰明女士和馬偕醫生的故事。圖為李曾銘（左）和林孟君（右）在台語歌劇《蔥仔開花》中，分別飾演嚴清華以及第一位受洗婦女陳塔嫂。（羅永銘攝）

台北市立國樂團推出原創國樂台語歌劇《蔥仔開花》，講述張聰明女士和馬偕醫生的故事。圖為飾演馬偕牧師的孔孝誠（左）和飾演嚴清華的李曾銘（右）對戲。（羅永銘攝）

台北市立國樂團推出原創國樂台語歌劇《蔥仔開花》，講述張聰明女士和馬偕醫生的故事。圖為李曾銘（右）和林孟君（左）在台語歌劇《蔥仔開花》中，分別飾演嚴清華以及第一位受洗婦女陳塔嫂。（羅永銘攝）

台北市立國樂團推出原創國樂台語歌劇《蔥仔開花》，講述張聰明女士和馬偕醫生的故事。圖為陳美玲（左）飾演張聰明中年時期，和飾演馬偕牧師的孔孝誠（右）對戲。（羅永銘攝）

台北市立國樂團推出原創國樂台語歌劇《蔥仔開花》，講述張聰明女士和馬偕醫生的故事。圖為陳美玲（左）飾演張聰明中年時期，和飾演馬偕牧師的孔孝誠（右）對戲。（羅永銘攝）

台北市立國樂團推出原創國樂台語歌劇《蔥仔開花》，講述張聰明女士和馬偕醫生的故事。圖為陳美玲（右）飾演張聰明中年時期，和飾演馬偕牧師的孔孝誠（左）對戲。（羅永銘攝）

知名導演魏德聖（圖中）首度參與台語歌劇《蔥仔開花》，表示馬偕夫人張聰明的故事，在當時重男輕女的時代背景下，更顯精彩且更具有生命力。（羅永銘攝）

台灣基督長老教會淡水教會鄭浚豪牧師（前排左起）、導演魏德聖、導演曾慧誠、台北市立國樂團團長陳鄭港、作曲家兼臺北場指揮李哲藝、孔孝誠（後排左起）、陳美玲、蔣啟真、林孟君、李曾銘6日出席原創國樂台語歌劇《蔥仔開花》記者會。（羅永銘攝）

台北市立國樂團自製推出的【TCO劇院】，繼歌劇《李天祿的四個女人》、《我的媽媽欠栽培》後，再度推出原創國樂台語歌劇《蔥仔開花》，講述張聰明女士如何從一位童養媳與飄洋過海的馬偕醫師攜手走過精彩的一生。

馬偕牧師來台宣教故事許多人都知曉，但其夫人張聰明卻很少被提及。生於19世紀的張聰明，原名張蔥仔，雖是受盡欺負的童養媳，卻總在人生關鍵時刻，奮力為自己做出最佳選擇。

她拒絕纏足，只為跑的更遠；爭取到教會識字，之後不畏流言大膽嫁馬偕牧師，跟著他行遍台灣，甚至走向世界，成為第一位踏上環球之旅的台灣女子，並到加拿大以英文進行演講。回台後，張聰明陪伴馬偕牧師四處宣教、行醫、辦學，對台灣做出重大貢獻。

知名導演魏德聖首度參與台語歌劇《蔥仔開花》，表示馬偕夫人張聰明的故事，在當時重男輕女的時代背景下，更顯精彩且更具有生命力。台北市立國樂團也特別找來金曲獎作曲家李哲藝譜曲與指揮，尚和歌仔戲劇團團長梁越玲編寫劇本，躍演藝術總監曾慧誠擔任導演，共同打造《蔥仔開花》。

國樂台語歌劇《蔥仔開花》將於7月8、10日在台北表演藝術中心大劇院、11月4、6日在高雄衛武營國家藝術中心歌劇院隆重登場。