台北市推出「青年職涯儲值護照」協助，不過市議員吳沛憶質疑政策成效不彰，到今年6月僅發放補助66人，距預定KPI的750人，達成率僅8％，她痛批勞動局僅會透過新聞稿大內宣，但實際檢視成果卻奇差無比，只會出一張嘴。對此，勞動局強調，儲值護照使用對象是失業超過4個月的初次尋職青年，並不是使用者越多越好，市府也不以追求這個績效的執行為目標。

台北青年職涯儲值護照方案對象是北市18歲至29歲初次尋職青年，如果4個月內沒有就業，可申請職涯儲值護照。在接受相關諮詢後，只要使用就業輔導服務可獲得5000元補助，每月可申請1次，最多3個月。

吳沛憶質疑，陳信瑜信誓旦旦說自己能夠達成750人的預定KPI，但時至6月，申請人數卻仍僅有66人，僅達成8％，顯然注定跳票，日前台北市長柯文哲也坦承本案KPI難以達成。

她批評，即便實際成效不佳，勞動局先前卻大發新聞稿聲稱「青年職涯儲值護照」方案有效的降低青年失業率，她痛批勞動局只會「報喜不報憂」，為了誇大業績連15歲的「童工」失業率都算進來，且15歲根本不能申請「青年職涯儲值護照」，何來成效？

她認為，本項計畫是發放補助，對有意使用北市就業輔導服務的青年來說，難以想像為何不去申請。所以除非都不知道有這計畫，要不然就是北市政策對青年族群來說根本不合用，她要求勞動局深切檢討，為什麼所推出的政策青年不願使用？

對此，勞動局表示，根據勞動部的青年就業狀況調查，青年尋職時間以「1 個月(含)以內」占 66.9％為最高，其次「超過 1 個月-3 個月(含)」 占 19.9％，二者合計占 86.8％。也就是絕大多數青年都能在3個月內完成就業。

勞動局解釋，儲值護照的對象是失業超過4個月的初次尋職青年，希望協助找不到就業方向、需要政府的指引的青年，以護照協助青年盤點自己做了哪些就業準備，以津貼讓青年安心接受就業服務處的協助。這是疫情期間，為台北市的畢業青年所做的準備，並不是使用者越多為好的概念，市府也不以追求這個績效的執行為目標。