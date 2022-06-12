台灣正推動潛艦國造，成功大學打造國內首艘人力潛艇，7月將赴英國樸茨茅斯參加2年1度的歐洲國際人力潛艇競賽，出發前徵件命名，以「虱目魚」得票最高，成大系統系教授陳政宏表示，台灣是首支非北約與歐盟國家參賽隊伍，這次參賽將是創舉，對培育造船人才有很大幫助。

國際潛艇比賽在歐美國家已盛行20餘年，台灣是首支亞洲參賽隊伍，成大學生靠著自己研發，耗時2年製造出台灣第1艘人力潛艇，歷經新冠肺炎疫情時代，更加難得，成大副校長蘇芳慶表示「下一世代年輕人的養成特別重要」。

這次以7名學生組團「討海人」參賽，學生隊長王丕丞表示，人力潛艇以玻璃纖維強化塑膠材質製成，身長300公分，希望透過參賽機會，將台灣堅強的造船、航運能力行銷至世界舞台。

擔任駕駛員的學生王丹詡表示，人力潛艇預估人力踩踏時速可達約5節（換算時速約9公里），在水中移動速度快，但需克服水的阻力與壓力，比較耗費體力，操控起來感受與陸地交通工具相差甚遠，需透過多次練習來熟悉。

成大將潛艇送往英國參賽前舉辦命名票選活動，收到近60個名字，包括「生猛魷魚」、「Babyshark」、「鯨夢號」、「慧做事 貞放心」與「成功白海豚」，其中以「sat-ba̍k-hî」（台語「虱目魚」）打敗眾多徵件奪下第一。

歐洲國際潛艇大賽自2012年起每兩年舉辦1次，提供全世界造船工程學生夢想舞台，學生隊伍透過全程自行設計、製作以及操縱潛水艇，完成直線加速性、半徑25公尺轉彎、S型避障等關卡，最後以計時及潛艇設計新穎程度評比。