【愛傳媒滾動力頻道專欄】畢業於法律系的巫家蕙求學階段在旁人眼光裡一直走的穩健順遂，面對升學主義設下的障礙賽，她就像掌握規則的孩子，應對進退，游刃有餘。

在一場演講上她遇見TFT的創辦人劉安婷，開始思考實踐人生價值的多種可能，而這些價值又能為他人帶來什麼樣的改變，於是她在畢業後在一路看似理所當然的求學、就業選項中，加入了第一場叛逃，成為走進偏鄉陪孩子成長啟蒙的的英文老師。

直面教育現場，迎來的挑戰不斷跨出過往所學範疇，除了設計適合不同年齡層的教材、英語行政業務和補救教學，各種英語競賽和節慶活動更是接踵而至，在陪伴的日子裡，巫家蕙與孩子攜手並肩突破各種學習難題，讓孩子愛上英文，也推己及人關懷所在的社區。

兩年時光，也讓她看見偏鄉孩子的真實需求，更對在地老師一人多工的情況感同身受，結束教師歷程後，巫家蕙與兩位夥伴共同創立了「ThereforEd 因為所以教育協會」，串連學校與社區的力量，設計更符合在地性的教材，引導孩子關心所在環境，並將英文情境立體化應用於自己所熟悉的鄉里。

巫家蕙逐步實現內心的教育藍圖，讓教育的想像變得彈性，也陪伴偏鄉師生在教學的路途中因為支持找到更多被看見的機會。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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