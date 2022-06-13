兒童個案

筆者跟隨法國精神分析博士以及精神科臨床醫師，透過講座及個案研討學習，在南臺灣已經超過十年。這十多年間，臨床分析師或者醫師提出的研討個案，剛開始以成人為多，慢慢增加零星大學生以及小學兒童個案，約近五年，每次提出聯想個案數，兒童到青年(18歲以下)個案，已經超過成人個案。這並不是意味需要治療的兒童數多於成人，筆者認為在於「兒童」複雜的網絡(兒童及相關的大人)，使得「兒童」仍是心理學臨床詮釋，待探索的區塊。

無論閱讀創傷、不安與焦慮相關書籍，就精神分析、分析心理學、客體等等系統，多追溯自個案兒童時期所受到的事件影響，從大事件或者小小的不安事件，曾經引起的創傷、焦慮不安，壓抑之後的復返，尤其透過個案自身的聯想，發現小小的記憶，也可能成為成人或者兒童再掀心理內在征戰的觸媒。

加拿大醫師Gabor Maté提出某個英國音樂家的故事，兒童時期成熟，乖巧，成年時恭謙有禮，然而在音樂發表會上，音樂家身體與音樂狂放搖擺，判若兩人。而某些成年個案，謙恭有禮，條理分明，遇到公權力介入或者困擾事件，以一種佛洛伊德式的口誤或者異於平常行為的變異閃現，顯示一種強迫式的潔淨心理與行動，將困擾事件視為不潔而逃開。成人或者兒童個案，呈現了兩者在兒童期的不安、焦慮、遺憾等等對兒童及成人時期的威脅，一則轉化面對形式(宣洩，或者仍是一種合理逃避日常生活行為的出口)，或者是如鴕鳥般將頭埋在地下，眼睛閉上，表示自己沒有看到或不知道，自我安慰客觀事實並不存在。如同Gabor Maté提到面對威脅的兩種方式，對抗或者逃跑。

在面對疫情不確定的不安、同儕關係變動，或者親子關係在線上課程期間密切接觸時，成人內在不安對兒童的影響等等，可以透過閱讀與對話理解兒童。

圖畫書《每天都是上天的禮物》導讀

書中描述，「這是一個全新的早晨」、「每一天，都有一個全新的今天來報到」，也就是每天都是全新的「我」。遇到不安，孩子會有怎樣的感受﹖同理、涵容孩子後，書中提出小小建議。

兒童發展學者認為，中年級孩子逐漸能分辨抽象與具體事務的思考，也就是說，對於時間的概念，以及隨著時間流逝，「我」也不再是過去的我，中年級及較大的孩子能夠慢慢理解。孩子遇到不安與遺憾，可以選擇讓事件隨時間之流帶走，如果不滿意現況，也可以試著調整自己，然而如何面對事件與調整自己﹖在書中觸動內心的，溫柔的文字，引導孩子一步步感受，涵容，可以選擇面對，但不究責。如同成人可以選擇對抗或者逃跑，孩子也需要機會看到自己內在不安與困境，隨時間流逝或者往更勇敢的方向前進﹖畢竟，安頓自己，提起勇氣面對不安，相對人生往後不斷的循環與復返，或許是對自己一個妥善的交代﹖

圖畫書《心在哪裡呢?》導讀

對於不分齡的國小兒童，圖畫書《心在哪裡呢?》或許是一個適當的對話媒介。

故事一開始，作者提出了一個既簡單，但也值得深思的提問：「心到底在哪裡呢﹖」，不同孩子有不同的回應。有的孩子認為遇到不舒服的事情，肚子就會不舒服，所以「我覺得心應該是在肚子裡」。有的孩子認為「心說不定是長在聲音裡」，因為聲音有溫柔的聲音、可怕的聲音、悲傷的聲音、活力的聲音等等。從聲音，我們感受到了異於生理的「心」。心做為擁有生理與感受的二元論，是不是能夠成為，引導大人與孩子每天互相了解的對話主題﹖緊張匆忙的生活中，快樂的與不安的事情悄悄發生，每天都可以問問孩子或者大人，今天你的「心」在哪裡﹖為什麼呢﹖能說故事給大人/小孩聽聽嗎﹖人和人的連結，人和社會的連結，有時候會讓「心」受到傷害，有時也會受到撫慰。哪個部位讓你覺得最溫暖呢﹖或許這也是「心」之所在。掏耳朵或者搔搔癢，一個擁抱，可能都是大人或者孩子在不安或者遺憾中，安撫心靈的方法。

小結

許多兒童讀物都觸及了兒童內在多元情感。部份有助於孩子產生特定困擾後，透過閱讀碰觸孩子內在刺點，產生共鳴，讓孩子在反覆閱讀中，得到撫慰。這種類似心靈投射讓孩子不斷反覆閱讀的書籍，猶如一種孩子安頓身心的儀式感閱讀，當孩子心滿意足了，或者隨著成長有不同的體會或轉移，孩子因成長而放開。但每個不同的孩子，選書不一定一致。

《每天都是上天的禮物》、《心在哪裡呢?》無異於孩子「心靈雞湯」式的安撫或對話素材。

變動的時代，或許透過書籍理解孩子，化解孩子不安，協助孩子擁有強大的內在，也是引導孩子對應未來社會與環境網絡的一種方法。

引用圖畫書，《每天都是上天的禮物》，小熊出版；《心在哪裡呢？》，小熊出版。

作者為台東大學兒童文學所博士

教育部生命教育中心種子教師

圖像出處: 感謝小熊出版社提供

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場