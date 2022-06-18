【愛傳媒滾動力頻道專欄】有沒有一首旋律至今仍清晰留在你的心裡，當輕輕哼起時馬上就能帶你回到初聆聽的悸動？

2015年時，舒米恩（suming）在金曲台上演唱《太陽的孩子》主題曲〈不要放棄〉，原曲以阿美族語演唱，歌聲中承載黑暗常是邁向黎明前的沉潛，境遇裡的好壞都是值得收穫的正向期許。

旋律時如部落旁的小河緩緩前行，時如瀑布澎湃激盪山谷，驚豔每個聆聽者的感知。

時間走到2019年，Suming已不只為傑出的創作歌手身份，更時常往來於城市和部落，推動在地青年的音樂教育與母語發揚，獲獎無數的他，發光的樣子從來不是在台上授獎的榮譽彰顯，而是長期心心念念用音樂把即將失落的古調節奏留存下來，用心沸騰每個愛樂者的時刻。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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