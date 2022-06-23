義大利人對食物的重視與講究是眾所皆知，《托斯卡尼豔陽下》花了大把大把的篇幅形容這片肥沃的土地如何魔法般長出各式各樣的植物，新鮮食材是義大利家家戶戶料理的基本。到《享受吧一個人的旅行》，主角的療傷之旅第一站從代表EAT（食）的義大利出發，當然了，有什麼比美食美酒更能療癒人心呢？

這一趟來到義大利，多虧我的Foodie男友，我們嘗試了各式各樣的餐廳，體驗了從首都羅馬、托斯卡尼、漁村、到北部山區各種不同的特色食物。在這個過程中，也啟發了我對義大利飲食文化更多不同層次的理解：

一、料理份量驚人

平常在台灣去義式餐廳，通常一人點一個主餐、一些小東西分食就差不多了吧。然而真正的一人份義大利餐，是前菜、第一主餐（通常是義大利麵）、第二主餐（肉或魚類）、甜點。以前我覺得日本人吃拉麵配白飯很大胃，然而在這邊是吃完一份義大利麵之後再吃一份牛排。噢，別忘了還有飯後甜點配咖啡。

二、晚餐時間至少三個小時

在義大利，晚餐不只是吃飯，更是與親朋好友建立連結的社交儀式。也因為至少有四道菜，一道吃完之後才上下一道，晚餐時間默默地都會來到至少三個小時。我們吃過最久的晚餐是在義大利參加婚禮時，那天晚餐吃了六個小時，第一道前菜六點上，到甜點時已經十二點了，完全吃到忘記自己還在吃晚餐。除此之外，平常在餐廳也是八、九點開始吃晚餐，吃完都半夜了，回到房間已昏昏欲睡（而且通常有點醉）

三、吃不胖的秘密

誰能抗拒新鮮香濃嚼勁彈牙的義大利麵呢？除了餐餐吃得飽飽飽，我們發現義大利道地的早餐是站著喝一杯Espresso配甜食！甜到牙痛的那種甜食。然而，我們來到這一週胖兩公斤，義大利人卻不胖！平均來說都是健康的體態。

吃不胖的秘密是什麼？我們推測：

一、從小習慣這樣的飲食

二、講很多話（包括誇張的手勢）有效幫消化熱量。

義大利人真的講很多話，曾經我們在一間家庭式餐廳，要去結帳的時候，前一組客人站在櫃檯聊天聊了半小時，終於結束後，我們正要起身，被另一組客人捷足先登，默默地又過了三十分鐘才終於輪到我們⋯⋯

四、義大利人的堅持

在義大利快要一個月的時間，完全沒有吃到不好吃的餐廳。 時常在許多細節中可以觀察到義大利人對食物的認真講究：例如有幾次，我們在餐廳點餐，被服務生制止說：「停止！這樣就已經夠吃了！」還有一次朋友要求他的兩道主餐一起上，服務生堅持不行：「這樣會冷掉！」我們在佛羅倫斯的牛排餐館，店員強力推薦三分熟，我們擔心太生太多血而選擇五分熟，店員說義大利人都吃三分熟，就這樣竟然來會僵持了十分鐘。最後我們還是選五分熟，但上桌的牛排看起來，強烈懷疑仍然是三分熟（哈哈哈哈哈，但真的很嫩很好吃！）

五、橄欖油與鹽

在來到義大利之前，我從來沒有發現鹽巴這麼有味道！和橄欖油這麼香這麼好吃！每一餐，我都要吃一整籃麵包配橄欖油與鹽！還有我最喜歡的蒜香橄欖油義大利麵Spaghetti aglio olio e peperoncino，我稱它為阿油油，蛋的香氣、麵粉的嚼勁和橄欖油混合在一起。材料只有麵、油和蒜頭辣椒香料，如此簡單，卻如此令人允指回味，怎麼吃都吃不膩。

六、省錢又浪漫的體驗

如果有時間的話，也很推薦自己去超市買喜歡的食材自己下廚、或是做三明治。我們在五漁村的時候，自己準備了晚餐在Bnb的小陽台慢慢吃：有義式香腸Salami、麵包、橄欖、番茄、紅酒。整餐吃的飽飽飽才20歐元。簡簡單單的，省錢之外，在採買、準備的過程中也別有一番融入當地生活的趣味。

俗話說百聞不如一見，看再多電影、再多書籍，都比不上深入地親身經歷一趟道地的義式美食饗宴；在不同文化中碰撞產生火花，感受世界的豐盛與多采多姿。你喜歡義大利料理嗎？最喜歡什麼呢？跟我們分享你的義大利經驗吧！

作者為旅遊作家，著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

照片來源：作者提供。

●經授權刊載，更多文章見作者臉書粉專。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。