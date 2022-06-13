昨（12）日晚間林口警分局因應轄區KTV附近聚眾鬥毆與開槍案件，隨即於晚間22時結合保安大隊共出動30名警力，規劃高強度威力掃蕩勤務，針對轄區二處易滋事KTV執行強力臨檢，逐間包廂仔細盤查，全面掃蕩犯罪因子，不讓不法分子有機可趁，並要求業者不可姑息隱匿，如發現客人有滋事徵兆，應立即通報警方到場及時消弭衝突，共同維護社會秩序穩定與安全，展現警察貫徹打擊犯罪決心。

因昨（12日）林口分局轄區發生KTV附近聚眾鬥毆與開槍案件，警方加強深夜易生聚眾滋事治安要點週邊實施重點盤查。（圖／警方提供）

警方除了針對目標場所進行強悍臨檢外，並針對轄區治安熱點、熱時，分階段執行威力巡邏兼防制街頭聚眾鬥毆滋事勤務，加強深夜易生聚眾滋事治安要點週邊實施重點盤查，以期達到警示作用，防範於機先，並透過交叉巡邏，提升見警率，維穩民心，還民眾安寧安全的生活環境。

因昨（12日）林口分局轄區發生KTV附近聚眾鬥毆與開槍案件，警方加強深夜易生聚眾滋事治安要點週邊實施重點盤查。（圖／警方提供）

分局長陳忠龍表示，有關昨（12日）轄區KTV發生暴力案件，警方雖於當天迅速查緝19名犯嫌到案，然為強化新北治安不容挑釁與警察展現打擊犯罪的決心，特別規劃威力掃蕩勤務，針對轄內治安場所加強掃蕩，壓制不法氣燄，透過強悍執法捍衛轄區治安，營造轄區更優質的生活環境。