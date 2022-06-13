巴拿馬籍貨輪「FORTUNE（信燕輪）」 去年10月17日擱淺在澎湖吉貝嶼，因船東未積極處理，航港局依〈商港法〉緊急代為移除，昨（12）日晚間終於趁著潮汐將船拖離擱淺區。航港局表示，代為移除地相關費用將依法向船東追償。

航港局表示，為避免海洋油污染，航港局先於去年11月6日完成殘油抽除作業，並派員至吉貝瞭解賠償事宜洽談情形，處理民眾提出警示燈亮度不足等需求，主動與當地代表說明船體移除規劃，續積極辦理船體移除招商作業及地區施工說明會，總算於颱風季節前的昨日晚上9時許，由拖船配合潮汐，成功將信燕輪拖離擱淺區，恢復澎湖吉貝嶼海域環境。

航港局表示，去年10月信燕輪擱淺後，航港局立即成立應變小組，局長葉協隆召開17次緊急會議，督促船舶所有者儘速處理；又於今年3月1日委由海歷企業有限公司辦理船體拖離作業，葉協隆4月還至現地視察船體拖離整備狀況，要求業者需確實避開石滬文化遺產，避免二次傷害當地環境。葉協隆並拜訪吉貝村長謝永乾、吉貝社區發展協會理事長呂福能等人說明拖離作業期程及方式，取得民眾支持。

由於澎湖3至5月東北季風盛行，海象惡劣，海上作業不易，歷經2個月動員整備，包含引進國外專業人員及設備、修補船體艙間、船艏浮揚、轉向及拖帶等作業，成功於颱風季節前將信燕輪拖離擱淺區；自4月23日至6月12日總共拖離671米，順利進入深水區，續由全港通503及港勤501兩艘拖船分別控制拖帶信燕輪船艏及船艉駛往台中港，今（13）日9時抵達錨地等待入港，領港通知10時30分上船引領。

葉協隆感謝吉貝民眾協助及支持，後續已請業者儘速將岸際作業現場回復原狀，並持續檢測海洋水質，恢復當地海域環境；有關航港局代為移除的相關費用將依法向船東追償。