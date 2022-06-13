群電(6412)跨入樓宇自動化領域，近期承攬位於高雄市楠梓區的「清豐安居」社會住宅計畫，並獲得匯豐(台灣)商業銀行提供社會保證函(Social Guarantee)，用於支持此項計畫。

群電為全球電源供應器產業前三大領導廠商，除了電源產品之外，也積極朝向「智慧生活及綠色節能」相關的科技布局，近年來已將業務範疇拓展至樓宇自動化領域，提供智慧建築完整的軟硬體解決方案，可廣泛應用於商辦大樓、廠房管理以及集合式住宅等不同類型建築物，並提供建築物在機電、弱電及ICT應用方面，自規畫設計到工程執行等完整的服務，群電期望在智慧建築的新事業能為公司增添成長動能。

群電此次承攬位於高雄市楠梓區的「清豐安居」社會住宅計畫，為迄今國家住都中心規畫下最大規模的社會住宅之一，群電將負責導入智慧建築科技應用，協助該建案達到「安心」、「便利」、「舒適」、「安全」、「防災」又「節能」的智慧建築6大目標；該案也需滿足綠化、日常節能、CO2及廢棄物減量、基地保水、汙水及垃圾改善等永續發展條件，並基於綠建築「生態永續」之理念，將「生物多樣性」納入實質設計，建構環境、人文與科技並重的優質生態社區，該項社會住宅計畫預計將取得台灣智慧建築標章以及綠建築標章EEWH的認證。

這也是匯豐台灣繼提供綠色性質的保證函後，所開立的第一筆著重在社會福祉的保證函。該筆保證函金額為新台幣1.7億元，包含履約保證函以及預付款保證函，將最大限度地發揮保證函的效益，確保該項社會住宅及其社會福利設施如期興建，達到為弱勢族群提供住房的目標。

群電總經理曾國華表示，我們很榮幸獲匯豐銀行批出首筆社會保證函，在發揮產業價值同時，也積極創造社會或環境的正面影響力，是群光電能的長期承諾，我們也期望在高雄市的嶄新綠色項目能成為社會建築的新典範。