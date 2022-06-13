近來陸續傳出多起國人受網路高薪廣告誘騙，赴柬埔寨從事不法或不符期待工作，外交部今天表示，自2021年6月迄今已接獲逾50起類此求助案件，不僅行動自由遭限制，即使向柬國警方報案也可能無法成案而受困當地，呼籲國人提高警覺。

外交部發言人歐江安指出，近來傳出國人被誘騙赴柬埔寨從事不法或不符期待工作的求助案件，不僅護照遭公司扣留，行動自由也遭限制，致使身陷危境、難以對外求助；即使向柬國警方報案，亦可能無法成案而受困當地。自2021年6月迄今，外交部及駐胡志明市辦事處已接獲逾50起類此求助案件。

鑒於此類情事層出不窮，外交部再次呼籲國人提高警覺，審慎評估號稱高薪且不合常理之海外徵才廣告，以免落入求職陷阱。

柬埔寨政府已公告自2022年4月21日起，調整入境及隔離相關措施，恢復落地簽證；入境旅客無須再出示入境前72小時內之COVID-19核酸檢測（PCR）陰性證明；入境旅客完整接種COVID-19疫苗者無須接受快速檢測。

但入境旅客未完整接種COVID-19疫苗者，仍須隔離7天，搭機入境者僅須在隔離第7天接受快速檢測，自陸地口岸入境者，則須在入境當天及隔離第7天接受快速檢測。

外交部表示，我國在柬埔寨未設立館處，國人在柬國境內倘遇急難需要協助，可撥打我駐胡志明市辦事處緊急，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話，以獲得必要協助。