民進黨立委蘇巧慧近日串連多位立委、雙北議員及參選人，利用線上畢業紀念冊的方式，將祝福送給即將踏入新階段的學生們。（蘇巧慧國會辦公室提供）

每到畢業季，在離別的情緒下，畢業紀念冊成為學生時期重要的情感寄託，民進黨立委蘇巧慧近日串連多位立委、雙北議員及參選人，利用線上畢業紀念冊的方式，將祝福送給即將踏入新階段的學生們，而不同時期的留言也有不同風格，讓網友驚呼滿滿回憶殺，更有人在蘇巧慧的貼文底下回覆，看到「心想事成」和「勿忘我」的寫法大笑了。

蘇巧慧表示，過去民代都會親自出席畢業典禮送上祝福，這兩年在疫情影響下，許多學校改為線上舉行畢業典禮，但網路無遠弗界，期望透過線上畢業紀念冊這有趣的方式，不僅傳遞他對同學們祝福的心意，也讓無法參加實體畢業典禮的同學們，留下難得的回憶。

近日在臉書一同響應蘇巧慧，分別有立委吳秉叡、張宏陸，新北市議員張維倩、何淑峰、陳永福、蘇錦雄，台北市議員王閔生，以及新北市議員參選人翁震州、彭一書、彭莉惠、邱婷蔚，大家各自在畢業紀念冊上，展現新奇又獨特的個人風格。

吳秉叡和張宏陸都表示，儘管六月畢業季是離別的日子，也意味著一段新旅程即將開始，期望畢業生們，未來都能一帆風順，在人生道路上可以走的鏗鏘且輝煌。

陳永福祝福所有莘莘學子永保開闊的心，更寫出三、四年級的經典祝福語「勿忘影中人」，選民也在貼文留言稱讚議員可愛的一面。彭一書表示，在學生時期的探險過程中，友誼難得可貴，所以將「友情可貴」四字，一筆成型的電話線寫法，送給畢業生。王閔生和翁震州更是畫上貓掌圖案的「步步高升」，讓網友大喊真是懷念。

張維倩和何淑峰將學生時期各種祝福語寫法一次收錄，連「馬到成功」和「一帆風順」的創意藝術字都出現。彭莉惠設計出粉紅款式的畢業紀念冊，勉勵同學們有夢最美、希望相隨。

原住民議員蘇錦雄來自阿美族，在畢業紀念冊上用族語寫下加油，希望同學們儘管將來遇到挑戰，也能努力應戰。邱婷蔚則是秀出自己穿著學士服的照片，透過紀念冊懷念曾經伴他成長的同學及老師們。