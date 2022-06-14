美國國務卿布林肯今天承諾，一旦北韓再次進行核子試爆，美國將與盟邦一同作出立即回應；但堅稱，對話仍是一個選項。

布林肯（Antony Blinken）告訴記者：「我們與密切的盟邦和夥伴保持非常緊密的連繫…以便在北韓進行試爆時，能立即作出回應。」

他說：「我們願將我們的軍事態勢作出短期和較長期的適當調整。」

但布林肯重申，美國對於「朝鮮民主主義人民共和國（北韓）並無敵意」。

「因此我們將繼續與朝鮮民主主義人民共和國溝通，我們致力以外交途徑處理問題。」

布林肯是在華府會見到訪的南韓外長朴振後，發表這項談話。朴振也表示，南韓政府願在「沒有預設條件」的情況下與北韓談判。

朴振說：「我認為，北韓現在已完成再次核爆的準備，只待作出政治決定就會引爆。」

「若是北韓膽敢再次核爆，結果只會使我們加強嚇阻威力並招致國際制裁。」（譯者：張佑之）1110614