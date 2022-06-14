男星小炳（余俊賢）近年淡出演藝圈，轉換跑道到連鎖超市上班，工作內容除了收銀，還要補貨、搬貨、處理生鮮和清點過期品等等，卻遭客人投訴「收銀沒有笑容、態度不好」，對此，小炳表示確實有此事，自己完全沒印象態度不佳，現在小炳已離職，而他到超市上班後，才發現工作沒有那麼簡單，並直言：「這工作真的很辛苦」。

43歲小炳從光鮮亮麗的演藝圈轉戰服務業，他原本在藝人好友投資的炸雞店工作，後來到連鎖超市上班，根據《鏡週刊》報導，小炳一週5天，每天工作8小時，月薪3萬多元，工作內容除了收銀，還要補貨、搬貨、處理生鮮和過期品等等。

不過小炳上班1年後，竟遭客人特地打電話到總公司投訴「收銀沒有笑容、態度不好」，對此，小炳表示確實有此事，但他完全沒印象自己態度不佳，隔天上班長官提醒他禮多人不怪、要笑臉迎人，同時，小炳也解釋，他不是擺臭臉，可能是怕收銀找錯錢，才沒有注意到表情。

小炳到超市上班後，才發現工作沒有那麼簡單，他上班第一天就被分配搬貨、補貨，下班後常累得腰痠背痛，小炳直言：「這工作真的很辛苦」，在超市工作1年的他，已在3個星期前離職。小炳透露，已連續3年沒接到尾牙、春酒邀約，他苦嘆：「生活再怎樣都得想辦法過下去」，所幸女兒開始打工，能夠稍微減輕他的負擔。