真的要幫忙做家事！一名女網友從香港來台獨自生活，半年來只都用能讓衣物柔軟芳香的「香香豆」洗衣服，衣服變很香很開心，直到日前跟朋友去賣場買補充包時，對方告訴她這只是讓衣服有香味，沒有洗衣效果，這才發覺自己洗錯了，難怪洗了半年衣服都沒有泡泡，文章曝光後，竟也有一票網友驚呼「什麼，不是嗎！」、「我也是洗了十個月」。

這名女網友日前在Dcard發文，指出在香港時洗衣服都是媽媽負責，來台灣之後變成要自己買，結果買香香豆洗衣服，洗了半年衣服一直有香味也不覺得有什麼異狀，直到日前跟朋友到買場補貨，朋友跟她說這個只是讓衣服有香味而已，不是洗衣服的，這才驚覺自己洗錯了，居然洗了半年沒有泡泡的衣服，只有香味，還一直以為香香豆用那麼快是正常的，「這次是真的有被自己蠢到」。

對此，網友紛紛留言：「不覺得衣服還是髒髒的嗎」、「就只是很香的髒衣服了哈哈」、「因為香香的就覺得洗乾淨了，很合理」、「「通常沒有臭味的話就感覺不到衣服很髒了」。

還有人表示，原PO不是孤獨的，不少網友都把香香豆誤當洗衣精，「哪尼！不是嗎」、「我洗了十個月」、「我用了一年香香豆，看了這篇才知道，原來不是洗衣服的」、「我之前將近半年用衣物柔軟精洗衣，想說為什麼沒有很多泡泡」、「沒事的，我曾把洗碗精當成洗衣精，當初在看到補充包買一送一，上面還寫著一百顆檸檬的去油力！嗯，合理吧」。