隨著俄烏戰爭爆發，兩國經濟大受影響，也讓兩國人民大量出逃。《衛報》（The Guardian）報導，根據對移民數據的分析，預計今年俄羅斯將有1萬5000名百萬富翁出逃，而烏克蘭也有2800名離開該國。分析人士表示，在過去十年，每年移出俄羅斯的人穩定增加，這往往是一個國家面臨問題時的主要訊號。

根據英國Henley＆Partners投資移民諮詢公司的數據顯示，預計到2022年底，俄羅斯將有15%超過100萬美元的百萬富翁將移民到其他國家。新世界財富研究負責人艾摩伊爾斯（Andrew Amoils）說，過去10年，每年移出俄羅斯德富裕人士都在增加，這是俄面臨問題的預警信號。而從歷史上看，富人通常會在國家崩潰之前加速移民，而他們通常也是最早離開的，因為他們最有能力離去。

但烏克蘭情況也不佳，預計他們將受到最高的高淨值人士（HNWI）損失，預計到今年年底有2800名百萬富翁離開，佔烏克蘭HNWI的42%。

在傳統上，美國與英國是富翁離開本國後的第一目的地，但Henley＆Partners的數據報告顯示，美英兩國對世界富人的吸引力已經消失，預計阿拉伯聯合大公國將在2022年吸引最多百萬富翁進入，今年年底預計將吸引4000名，超越澳洲3500名、新加坡2800名及以色列2500名。

另外也預計大量百萬富翁將轉往馬爾他、模里西斯（Mauritius,位於印度洋）、摩納哥（Monaco），三國的共通點都是提供顯著的稅收減免，模里西斯沒有資本利得稅（capital gains tax,CGT）、遺產稅等，摩納哥除上述兩項之外，也不徵收財產稅；根據統計，居住在摩納哥的每10人中，就有將近7人是百萬富翁。

目前全球有超過1500萬人被列為富裕人士。