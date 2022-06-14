34歲魏男懷疑老婆王女外遇，多次家暴，今年3月19日凌晨與老婆談分手，當天在家喝了毒品咖啡包，竟持彎刀質問外遇，持刀砍老婆脖子，王女尖叫求救，王母聞聲到場赫見魏持刀自殘，王姓母女衝上前制止，才未釀悲劇，檢方今依家暴殺人未遂罪嫌起訴。

起訴書指出，魏男與妻子、岳母同住中市，長期懷疑老婆外遇，曾對她多次掐勒頸、摔手機等家暴，還曾持刀在住處走動。今年3月19日凌晨，魏男與老婆談分手後，當天上午6、7時施用毒咖啡包，上午10時許在客廳持彎刀靠近王女，再質問她有無外遇。

魏男持刀多次刺向王女脖子，她雖以手阻擋仍遭刺，大聲尖叫、求救，王母聽到呼救聲到客廳探看，赫見魏男躺坐沙發持彎刀自殘，母女兩人見狀趨前制止，3人發生拉扯間，母女手部都遭割、劃傷。

王女頸部遭砍7公分撕裂傷、右手約有5公分撕裂傷，與女兒及母親躲進房間，警方獲報到場，將王女送醫救治，才免於難。

警方查扣遺留在場的彎刀、菜刀、剪刀及水果刀，還有多包毒咖啡等物。魏男辯稱，他並無殺害老婆意圖，僅想恫嚇她而已。