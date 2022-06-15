1名網友說妻子與閨蜜聽信某算命師說法，妻子一口咬定他外遇生子，讓他百口莫辯，妻子閨蜜還不斷在旁搧風點火，該網友說結婚7年都是妻子管理財務，他每天拿500元吃飯，根本不可能有能力養其他女人，更痛罵妻子閨蜜「能不能閉上妳的臭嘴，自己婚姻不幸福離婚就要拉大家陪葬嗎」。

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，他的妻子日前與閨蜜去算命，算命師一口咬定他有外遇私生子，妻子回到家就翻遍他的包包、車子和各個東西，最後一無所獲，妻子的閨蜜又說他有2隻手機，妻子又開始吵鬧要他交出手機，讓她崩潰喊上班已經很累，不想再應付妻子的無理行為。

妻子與閨蜜聽某算命師說法，一口咬定他外遇生子，讓他百口莫辯，他說結婚7年都是妻子管財務，他每天拿500元吃飯，根本不可能有能力養其他女人。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

「我整天忙的要死，最近又在裝機，新竹竹南兩邊跑已經快爆肝了，現在只因為算命的亂講就找我麻煩」，該網友說結婚7年，妻子管理財務，他每天只拿500元吃飯、買菸、加油，根本沒有多餘的錢養其他女人和孩子，痛罵妻子的閨蜜「能不能閉上妳的臭嘴，自己婚姻不幸福離婚就要拉大家陪葬嗎」。

其他網友留言「閨蜜教唆情緒勒索，其實可以好好的跟她談一談」、「問老婆哪裡算的，換你去問算命師，老婆有沒有外遇看看」、「賞她兩巴掌跟她說她剛鬼上身了，幫她驅魔」、「算命的也說我老公命中註定有3個老婆，我去哪找兩個女鬼給他冥婚」、「這樣真的心很累」。