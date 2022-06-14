比特幣續弱，14日在亞洲早盤一度下挫超過10%，並跌到20,824美元，不僅創2020年12月以來最低，同時也在測試2萬美元大關。目前，每顆比特幣的價格又漲至2.3萬美元左右。

這個全球最大加密貨幣，在2021年11月中旬時曾來到顛峰，每枚價格直逼7萬美元。之後，比特幣幣值就一路向下，光是6月這兩星期，跌幅就有28%。

除了比特幣，從以太幣到幣安幣等一系列虛擬貨幣，都遭到無情的賣壓。網路券商Oanda認為，全球加密貨幣現在的規模已經不到1兆美元，這些加密貨幣的形象並不太好。同時預測，比特幣一旦跌破2萬美元，可能就會一直跌下去。

這邊所謂形象不好，是因為全球陸續緊縮貨幣來對抗通膨大軍，市場游資大量被抽離之下，這些虛擬貨幣也被視為一種投資性的金融商品。至於比特幣未來的走勢如何，交易員表示可以注意MicroStrategy的動向。

MicroStrategy這家美國軟體上市公司的執行長Michael Saylor，對比特幣有莫名的樂觀心態。2020年8月就以不到1.2萬美元價格，開始收購比特幣，並達近13萬枚。以目前比特幣約2.3萬美元來看，Saylor手中的部位剩不到30億美元，也就是未實現虧損高達近10億美元。

外界擔心，比特幣若一直跌下去，Saylor會被催繳大量保證金。不過，Saylor否認將拋售比特幣，反而說除非比特幣要跌到3562美元，才可能會比較有麻煩，也暗示自己不會賣出持有的比特幣。

根據加密貨幣期貨平台Coinglass統計，13日虛擬貨幣市場的平倉金額超過11億美元，其中多頭約6.85億美元，空頭大概在4.68億美元。同時，不管是看多還是看空，這都是過去至少3個月以來的最大量。

就技術線型分析，投資顧問公司Fundstrat認為，以中期角度來看，比特幣正接近支撐點位置，表示目前買點似乎已到，也就是第2季末逢低買進應該是可行的。