立法院長游錫堃日前說國軍的雲峰飛彈已經可以打到北京。國民黨立委賴士葆對此表示，過去國防部長到立法院備詢時，凡是關乎飛彈射程的問題回答都相當保守，不輕易洩露機密，游錫堃卻爆料被列為最高機密的雲峰飛彈射程，是「新國防部長」？這樣的挑釁行為，是預備好要打仗了嗎？

賴士葆指出，台海軍事較勁升高，游錫堃卻公開爆料，過去被列為最高機密的雲峰飛彈射程，他居然公開說飛彈可以打到北京，並稱已經量產，他警告中國攻台前三思，不要傷敵八百、自損一千。若兩岸開打，游錫堃這樣的傷亡比例剖析會不會錯估形勢，兩邊都是戰場，生靈塗炭，我們承受得起嗎？

賴士葆質疑，過去蔡英文說過面對戰爭，「備戰不求戰」，但是游錫堃這樣的挑釁行為，等於昭告天下台灣飛彈射程可以打到北京，是預備好要打仗了嗎？蔡政府抗中保台的政策，讓兩岸關係緊張，只有對立與對抗，不願意對話尋求和平。提醒兩岸領導人，戰爭殘酷、殘忍，把人民帶入戰爭，讓人間變成煉獄，發動戰爭就是歷史罪人。