國家交響樂團（NSO）14日舉行《詩琴畫語》音樂會記者會，客席鋼琴家茲拉塔.喬基耶娃 （Zlata Chochieva）（見圖）致詞時表示，對於即將演出的蕭邦第一號鋼琴協奏曲有著殊的感情，也是演奏最多次的協奏曲。（杜宜諳攝）

國家交響樂團（NSO）14日舉行《詩琴畫語》音樂會記者會，俄籍鋼琴家茲拉塔.喬基耶娃 （Zlata Chochieva）（左）在會上彈奏前，不假他手的將椅子調到習慣的高度。（杜宜諳攝）

國家交響樂團（NSO）14日舉行《詩琴畫語》音樂會記者會，俄籍鋼琴家茲拉塔.喬基耶娃 （Zlata Chochieva）（見圖）在會上介紹簡短表演的蕭邦黑鍵練習曲。（杜宜諳攝）

國家交響樂團（NSO）14日舉行《詩琴畫語》音樂會記者會，俄籍鋼琴家茲拉塔.喬基耶娃 （Zlata Chochieva）（見圖）在會上 彈奏蕭邦黑鍵練習曲，展現獨樹一格的音色。（杜宜諳攝）

國家交響樂團（NSO）14日舉行《詩琴畫語》音樂會記者會，俄籍鋼琴家茲拉塔.喬基耶娃 （Zlata Chochieva）（見圖）在會上 彈奏蕭邦黑鍵練習曲，展現獨樹一格的音色。（杜宜諳攝）

國家交響樂團(NSO)將在台北國家音樂廳及高雄衛武營音樂廳演出《詩琴畫語》，旅美指揮陳美安攜手俄籍鋼琴家茲拉塔.喬基耶娃（Zlata Chochieva）演出蕭邦的第一號琴協奏曲，同場亦有柴科夫斯基的第二號交響曲以及兩首國人新作李元貞「美濃之道」，及林子倫「拖拉」的世界首演。

臺裔美國指揮家陳美安自2011年起擔任芝加哥小交響樂音樂總監，2021年起則擔任奧地利施第利格拉交響樂團首席指揮，陳美安致詞時表示，在疫情仍然艱峻的情況下，能夠順利回到台灣和NSO再次合作，真的非常的難得。

鋼琴家茲拉塔·喬基耶娃(ZlataChochieva)所演奏的蕭邦、拉赫瑪尼諾夫作品廣受好評，不但展現出這些作曲家的深度契合，配上真誠的自我剖析和豐富的想像力，建立起獨樹一格的音色，喬基耶娃致詞時表示，首次來到台灣，感受到熱情及美味的食物，非常開心，而對於即將演出的蕭邦第一號鋼琴協奏曲有著殊的感情，也是演奏最多次的協奏曲。