前總統陳水扁及妻子吳淑珍陸續確診，其兒子、高雄市議員陳致中14日傍晚在臉書表示，考量媽媽是脊髓損傷的神經多重障礙疾患，為免染疫後的健康風險提高，下午已入院治療。阿扁14日深夜在臉書表示，高雄市長陳其邁12日深夜來電建議吳淑珍住院治療，因此吳14日下午住進高雄長庚醫院，阿扁希望上天除了保佑台灣，也能保佑扁嫂。

陳致中14日傍晚表示，經過與醫師討論，並遵照醫囑，考量媽媽為脊髓損傷的神經多重障礙疾患，為免染疫後的健康風險提高，下午已入院治療。陳致中也代表家人再次感謝各界關懷，祝大家都平安。

阿扁14日深夜在臉書發文感嘆，原本不願麻煩基層醫護人員，選擇親自照顧居家照護的扁嫂。但隨者病情變化，特別是打高蛋白後，病況仍沒有很顯著的起色，怎不憂心？感謝台南奇美醫院對扁嫂PCR檢驗為陽性，並立即投藥服用抗病毒的PAXLOVID，感謝台南衛生局和區公所的慰問電話，感恩大家的熱情關懷與真愛祝福！

前總統陳水扁。(圖/翻攝自陳水扁臉書)

阿扁也說，陳其邁在12日深夜來電表示，他還是有點擔心吳淑珍，住院也許好些，照X光看一下狀況，比較擔心肺炎症狀，如果痰多或喘、血氧低就要送醫院，他已請高長胸腔內科權威林孟志副院長全力幫忙照顧，請阿扁放心。阿扁表示，扁嫂終於在14日下午住進高長治療，「天佑台灣！天佑扁嫂！」