美國聯準會（Fed）周二召開例會，鑒於5月消費者物價指數(CPI)意外加速，目前包括高盛與摩根大通等多家華爾街投資銀行均預期Fed很可能在本周就會一舉調高利率3碼。

周二美股開盤在逢低買盤帶動，三大指數出現反彈，漲幅介於0.4％到0.9％間。周一受到Fed激進升息的預期上揚，美股殺聲隆隆，標準普爾500指數收盤更是崩跌3.88％，也讓該指數從1月3日收盤創紀錄高點迄今，已經累跌22％、再度遁入熊市。

至於美債指標10年期公債殖利率周一也攀高到3.371％，創下2011年4月最高紀錄。周二盤中持續走揚、並一度升破3.4％，但隨後又回落到3.335％。

Fed主席鮑爾曾在1個月前表示，「不會主動考慮透過升息3碼來對抗通膨」，然而面臨美國物價漲個不停，鮑爾可能被迫改變立場、加大升息幅度來避免通膨失控，這也導致升息3碼選項又一次浮現在檯面上。

如此大幅度的升息舉動雖然並非史無前例、不過卻相當罕見。Fed上次一口氣拉高利率3碼是在1994年11月，當時葛林斯潘（Alan Greenspan）還是Fed主席。

巴克萊經濟學家指出，為了增加公信力與先發制人遏制通膨，Fed應該會在本周升息3碼。傑富瑞銀行也加入升息3碼陣營，該投行表示通膨尚未觸頂，甚至還說不上已到高原期。它預測6月通膨率還將進一步竄高。

高盛與摩根大通也已針對本周Fed的升息預期進行修正，從原先2碼改至3碼。前者解釋引發Fed加快緊縮速度的肇因就是5月CPI，以及密西根大學消費者信心調查中的長期通膨預期指數再度走高。

《華爾街日報》稍早曾報導，由於通膨恐將還會向上延燒，Fed官員將對先前升息2碼立場進行重新審視，並最快在周三結束為期兩天的例會中，做出升息3碼的決定。

鑒於3碼呼聲在近日急遽升高，根據Fed聯邦基金期貨市場顯示，交易者目前押注Fed在本周調高3碼的機率已從一周前的3％急拉到40％，至於押注升息2碼的機率仍有6成。不過下個月上調3碼的機率則已超過50％，另外調高整整1個百分點（4碼）的押注也超過25％。