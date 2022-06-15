受子化不只影響後段學校，連頂大也「皮皮剉」。頂大分析，今年學測數學A太難及疫情減緩致優秀生要出國留學等，導致缺額增加。教育部則表示，如果將疫情外加錄取的名額算入，頂大缺額狀況不會那麼多，也不應只看單一管道的招生狀況就下定論。

今年申請入學招生，不僅台灣首府大學連一個學生都沒招到，連台、成、清、交、政等頂大也有大量缺額。教育部高教司科長郭佳音表示，今年有1023位考生因為疫情採外加名額錄取，如果將這部分納入，各校系的缺額狀況就不會那麼多。

少子化是否衝擊到頂大招生？郭佳音表示，大學招生有多個管道，在申請入學結束後，還有分發入學，應該等所有管道招生都結束了，再來進一步分析，不應以單一管道招生狀況就下定論。

今年申請入學招生，台大有176個缺額，缺額率10.06％，跟去年僅缺1.28％相較，招生狀況很不好。不過台大表示，現在的缺額數及缺額率不是歷年最差，大約就是回到106或107年疫情前的水準。

台大註冊組主任李宏森表示，如果將疫情外加名額招到的學生算進來，台大缺額僅143人。不過他分析，今年缺額多的原因，主要有兩個，一是全球疫情減緩，許多優秀學生選擇出國留學，他們不在國內升學；另一個則是學測數學A太難，台大一些系設定數學A的頂標或前標招生門檻，不少考生在第一階段篩選時就被刷掉了，導致台大許多學系生源減少。

李宏森進一步提到，教育部大量增加各大學資訊通訊學系的招生名額，許多考生紛紛往那邊走，也影響到其他學系的招生。

全國私校工會理事長尤榮輝則說，外界之前可能低估了少子化海嘯的力道，從申請入學結果來看，不僅私校招不到學生，連頂大都有很多缺額。如果教育部不小心處置，不僅私校會哀鴻遍野，連公校也不好過。因此他主張，公校應該適度減招，才不會在招生時產生大量缺額。