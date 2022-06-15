民進黨尚未提名縣市，民進黨祕書長林錫耀今在黨中央展開約詢，有意參選桃園市長的前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等人到黨中央。對於外傳新竹市長林智堅將接受徵召，鄭寶清徵詢前受訪表示，空降怎麼會贏？鄭文燦就每天在罵朱立倫空降，現在又推一個空降？至於桃園市長何時提名，黨內研判，下周將召開中執會，若選對會在之前達成共識，最快下周三中執會就可提名。

相較鄭寶清，黃適卓相當低調，只說，來黨中央是來找朋友；黨內人士指出，今天林錫耀有跟有意參選桃園市長相關人選徵詢；桃園市長人選徵詢除了林錫耀，還有確診的桃園市長鄭文燦，以視訊徵詢。

黨內人士指出，目前北部疫情趨緩，但南部還在高原期，選對會會依照疫情狀況，有結論的話，會分批的提名。

由於之前林錫耀曾說，北北桃三都提名是連動，黨內人士指出，現在疫情比較趨緩，這些作業會趕快來進行，但選情連動不代表提名時程也要同步，會分組進行徵詢，若是選對會達成共識，再送交中執會通過提名。不過今天已經約詢桃園相關人選，黨內研判，桃園市長人選會在雙北之前就拍板。

雖然接下來提名縣市都是徵召區，是否會有內部初選民調參考？黨內人士說，黨隨時都有做民調參考，然後再送選對會討論，而民調、有意參選者的想法、選對成員的想法，都是選對會參考的指標。