民進黨新竹市長林智堅將轉戰桃園市長，國民黨推出前行政院長張善政、民眾黨為立委賴香伶。根據媒體近日所做的民調結果顯示，張善政看好度為65.6%，領先林智堅的23.8%，雙方差距41.8個百分點。賴香伶看好度則為7.46%。

網路媒體《NOWnews》20日起針對「您怎麼看林智堅正式參戰桃園市長選舉呢？」進行網路民調，截至20日晚間11時30分，「距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？」有65.67％網友看好張善政、23.88％的網友看好林智堅、7.46％的網友看好賴香伶，另有2.99%的人表示「都不看好」。

此外，針對「民進黨先前曾批評韓國瑜是『落跑市長』，如今徵召林智堅參選桃園市長，被外界質疑民進黨有雙重標準，您認為林智堅轉戰桃園是否會影響他的選情？」有68.18％的網友認為「會」，一樣也是「落跑市長」；25.76％的網友認為「不會」，他任期只剩最後半年；6.06％的網友則表示不知道／沒意見。

民進黨選對會已建議黨中央提名林智堅參選桃園市長，外界好奇林智堅何時會辭職？之後由誰來代理市長？以及戶籍何時搬遷？林智堅20日晚間在臉書直播表示，待隔離結束，會回到市府工作崗位，把相關工作做一個交接，預計將在7月初到7月中提出辭呈，當他辭職之後，戶籍當然就會遷到桃園市，到桃園市會立即啟動向黨內前輩請益之旅，聆聽在地的聲音。