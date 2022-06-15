楊梅區高獅路道路側邊暫時回填部分，經民代協調台電加速遷移電桿後，區公所立刻加封柏油。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅區高獅路先前經過道路拓寬，一處埤塘旁的路段增設護欄，側道因電線桿未遷移而僅舖水泥材質暫時回填，但填充材料天天浮出路面，易使機車騎士打滑，經民代協調爭取，數月後終於遷移電桿並加封柏油，還給民眾安全道路。

市議員涂權吉指出，道路拓寬設置護欄後，路旁多出一塊沒舖柏油的地，因一旁有電桿而無法施工，這段期間路面經歷機車經過與日曬雨淋，暫時回填材料和疑似雜質大量浮出，居民天天清掃，宛如會自然從路面長出來，還曾有機車騎士在此打滑摔車相當危險。

針對電桿遷移作業，涂權吉提到，這類材質應不適合暴露在路面，但台電遲遲未有下文，感覺非難事卻拖了數個月，質疑流程冗長，民眾多次反映未果後聯繫上他，便請立委張育美協調台電加速排程，列入優先處理案件。

電桿遷移後，楊梅區公所派員到場進行道路側邊加封作業，重新鋪一層柏油，大幅提升安全性。當地機車騎士也說，這邊靠近工業區有許多車經過，想避開汽車就會騎到路旁，之前都有打滑危險，但現在路面重新鋪過，騎起來相當有安全感。

對此，楊梅區公所工務課說明，起初因電桿未遷移且白線外不屬於車道，但考量路寬後，擔心機車騎士避車時會有危險，便先行使用控制性低強度回填材料（CLSM）暫時回填，待電桿移動後再加封。據了解，這類水泥材料性質較軟弱，通常用於管溝回填。